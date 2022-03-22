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Giriş Tarihi: 22.3.2022 17:47

Bağcılar'da 3 katlı binada korkutan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Bağcılar’da 3 katlı binada korkutan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar ilçesinde bir binada meydana gelen yangın büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, 70 yaşındaki Davut Yılmaz hayatını kaybetti.

Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi, 1203 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 1.katında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken, yangın sokakta paniğe neden oldu.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar evde bulunan 3 kişiyi, kapıyı kırıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Bu esnada evde yaşayan 70 yaşındaki Davut Yılmaz'ın, dışarıya çıkmadığını söyleyen yakınları durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri, içeride hareketsiz yatan Yılmaz'a ulaşıp dışarı çıkardı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın söndürülürken, kurtarılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından evde maddi hasar meydana geldi. Hayatını kaybeden Davut Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.

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Bağcılar'da 3 katlı binada korkutan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
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