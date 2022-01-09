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Giriş Tarihi: 9.1.2022 21:56

Bağcılar'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Bağcılar’da feci kaza! Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Bağcılar'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, O3 Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya sürücüsünün ismi öğrenilemediği bir otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kişinin üzerinden kimlik belgesi çıkmazken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı.

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Bağcılar'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti
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