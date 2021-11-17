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Giriş Tarihi: 17.11.2021 22:34

Bağcılar'da hurdacılarla pazarcılar arasında kavga: 4 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bağcılar’da hurdacılarla pazarcılar arasında kavga: 4 yaralı

Bağcılar'da hurdacılarla pazarcılar arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, 21.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1418'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan pazarcılar, kendilerine ait bazı eşyaları hurdacıların elinde görüntü hurdacılarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine olayda silah, bıçak, balta ve sopalar kullanıldı.


4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 4 kişi yaralanırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın büyüme ihtimaline karşı bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis timleri de sevk edildi. olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Bağcılar'da hurdacılarla pazarcılar arasında kavga: 4 yaralı
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