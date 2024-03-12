Bağcılar’da kan donduran olay... Ölen kadını poşetlere sarıp 10 gün aynı evde yaşadı

İstanbul Bağcılar Yeni Mahallede 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan Ensar Avuç (60), 3 ay önce Bağcılar'da Songül Kurt (48) ile tanıştı. Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı. Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı. Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Polis ekipleri, Ensar Avuç'u ve Avuç'un evine misafir olarak gelen R.B., O.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin silah, narkotik, sahtecilik, hırsızlık, yağma gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu, ayrıca O.D. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KORKTUĞU İÇİN POLİSİ ARAMAMIŞ

Avuç'un ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi atamadığını söylediği öğrenildi.