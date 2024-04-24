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Giriş Tarihi: 24.4.2024 11:59

Bağcılar'da korku dolu anlar: 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı!

İstanbul Bağcılar'da yaklaşık 10 metre yükseklikten düşüp mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtardı.

DHA
Bağcılar’da korku dolu anlar: 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı!

Olay, Demirkapı Mahallesi 1652 Sokakta bulunan bir inşaatta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Kalıp ustası Celal Başbuğa(45) inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybedip inşaat boşluğuna düştü. Yaralanan Başbuğa bağırarak diğer çalışanlardan yardım istedi.

Olayın olduğu yere koşan diğer işçiler, Celal Başbuğa'yı gören durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi bulunduğu yerden alamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye merdivenin sepetine bağladıkları halat ile yaralanan Başbuğa'yı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda kırık ve ezilmeler olan işçi, ambulans ile hastaneye götürüldü...

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Bağcılar'da korku dolu anlar: 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı!
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