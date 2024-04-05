Bağcılar’da lüks otomobil alev alev yandı

Yangın giderek büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken olay sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken trafik, polis ekiplerinin kontrolünde devam etti. Aracın yandığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.