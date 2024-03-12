Bağcılar’da yenilik rüzgârı

AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkanı adayı ve mevcut belediye başkanı Abdullah Özdemir, göreve geldiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren hayata geçirdiği onlarca eserin yanında yeni dönemdeki projelerini tanıttı. Özdemir'in projelerinden bazıları şöyle: Kentsel dönüşüm ofisleri kurulacak. Sosyal tesislerin sayısı 10'a çıkacak. Her mahalleye kreşler açılacak. 3 yeni bilgi evi ve 7 etüt merkezi hizmete sunulacak. Bilgi Evi ve Etüt Merkezi Projesi ile çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve sosyal aktivite alanları oluşturulacak. Bağcılar Çocuk Köyü projesiyle çocuklar için eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir alan oluşturulacak. Tarım Okulu Projesi hayata geçecek. Kadın iş geliştirme merkezi kurulacak. 3 millet bahçesi ve 34 mahalle bahçesi yapılacak. Bağcılar'a modern ve çok yönlü 10 bin kişi kapasiteli spor kompleksi inşa edilecek. Çocuk Üniversitesi hizmete sunulacak.