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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Bağcılar’dan Battalgazi’ye 500 konteyner desteği

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bağcılar’dan Battalgazi’ye 500 konteyner desteği
İstanbul Bağcılar Belediyesi, depremle sarsılan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 50 dönümlük bir alanda 500 konteynerlik Bağcılar Mahallesi adlı konteyner kent kuracağını açıkladı. Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, konteyner kentin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Desteklerinden dolayı Bağcılar Belediyesi ve halkına teşekkür eden Başkan Güder; "Sağ olsunlar şu anda konteynerlerini indirmiş oldular. İnşallah ramazan başlamadan vatandaşlarımızı konteyner kentlerine kavuşturmuş olacağız" dedi.

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Bağcılar’dan Battalgazi’ye 500 konteyner desteği
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