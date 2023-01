Köyden kente geçişin en önemli örneğinin yaşandığı Bağcılar Belediyesi, bu yıl 30 yaşına girdi. Kazakistan'dan Balkanlara kadar farklı coğrafyalardan gelenlerin oluşturduğu ilçe kozmopolit bir yapıya kavuştu. 30 yıl içinde kaliteli ve alanında uzman personeliyle başarılı çalışmalar yürüten Bağcılar Belediyesi, yerel yönetimler arasında örnek ve öncü konuma geldi.Belediyenin bu süreçte hayata geçirdiği projeler arasında 27 kütüphane, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, 17 Bilgi Evi, Gençlik Merkezi, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, Fuat Sezgin Bilim Merkezi, Avrupa'nın en büyüğü olan Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Taceddin Dergahı, Çanakkale Zafer Müzesi, 8 yüzme havuzu, ve spor salonları öne çıkıyor. Bunun yanında 8 olan yeşil alan sayısı 170'e çıktı.15 Nisan 2022'de Bağcılar Belediyesi meclisinde yapılan seçimle görevi devralan Abdullah Özdemir, aldığı hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşımak için çok büyük gayret gösteriyor. Var olanın üzerine daha fazlasını koyarak çalıştıklarını belirten Özdemir, "İlçemizi toplumun her kesiminden vatandaşın iştirakiyle katılımcı demokrasiyle yönetiyoruz. Hem Bağcılar hem Türkiye'nin yüzyılını gençlerin inşa edeceğine inandığımız için de önceliği onlara veriyoruz. 9 ay önce çıktığımız hizmet yolculuğunda yol arkadaşımız hep gençler oldu. Onların fikirleri doğrultusunda projeleri hayata geçiriyoruz. Bağcılar'ın geleceğinin mimarı, gençler olacak. Bu doğrultuda ilk adım olarak belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü'nü kurduk" dedi. Öte yandan üniversite öğrencilerine eğitim desteği ile 29 bin ilkokul öğrencisine de çanta ve kırtasiye yardımı yapıldıBilimden spora eğitimden sanata kadar hayatın her alanında ileri gitmek için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Özdemir, 9 aylık süreçte güzel işler yaptı. Bunlardan biri Türkiye'nin ilk duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzu. Uzman ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından 2 - 60 yaş grubundaki bütün engellilere; duyu bütünleme eğitimi, su içi terapi, egzersiz ve serbest yüzme eğitimi verilecek. Tedavi hizmetinin yanında yetenekli engelliler de lisanslı yüzücü olarak yetiştirilerek Paralimpik yarışmalara hazırlanacak.Özdemir, 2023'ten itibaren ise şu anda inşaatlarında sona yaklaşılan dev projelerin açılışınınyapılacağını belirtti. İşte Bağcılarlıları bekleyen çağın gereksinimlerine uygun tam donanımlı projeler:Dijital Çağın'ın sporu olarak tanımlanan E-spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E-Spor Merkezi, Türkiye'nin en büyük espor merkezi olacak. İki katlı E-Spor Merkezi'nde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Modern bir şekilde tasarlanan binada profesyonel e-spor oyuncularının eğitimi ve ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılabilecek. Yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış bu alanda gençler, dijital dünyada yeteneklerini sergileme imkanı bulacak.Bağcılar Meydanı'na yakın bir noktaya yapılacak olan bina, 2 bodrum, zemin ve 4 normal kattan oluşuyor. İçerisinde 422 kişilik tiyatro salonu, 84 kişilik konferans salonu, gençlik kütüphanesi, genel kütüphane, sanat galerisi, multimedya bölümü, arşivler, toplantı salonları, atölyeler, etüt salonları, bireysel- toplu çalışma odaları, çocuk kütüphanesi, erişilebilir kütüphane ve sosyal alanlar bulunuyor. 190 bin adet kitap kapasitesine sahip kütüphane, önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak. Projenin önümüzdeki yıl bitmesi ve binanın hizmete açılması planlanıyor.Hürriyet ve Yüzyıl Mahallesi'ne aynı özelliklere sahip iki Gençlik Kompleksi yapılacak. Modern bir görünüme ve tasarıma sahip olan bina gençlerin bütün ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olacak. Komplekslerin her ikisinin içinde de yüzme havuzu, fitness salonu, mahalle kütüphanesi, etüt merkezi yer alacak. Buradaki yüzme havuzlarıyla birlikte ilçedeki 8 olan yüzme havuzu sayısı 10'a çıkacak. Öte yandan Mahmutbey Mahallesi'ndeki Peyami Safa Ortaokulu'na bir kapalı halı saha yapılacak.Merkez Mahallesi'ndeki yanındaki 65 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi yapılacak. Bağcılar'dan herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir konumda olan Millet Bahçesi'ne çıkan Üçyüzlü Metro İstasyonu sayesinde İstanbul'un birçok ilçesine kolay ulaşım sağlanabiliyor. Yeşil koridor ve donatı alanlarının sürdürülebilirliği açısından insanların nefes alacağı, dinlenme ve eğlenme ihtiyacının karşılanacağı bir yer olacak. 2 bin 500 ağacın dikileceği koruluk alanda vatandaşlar ailece piknik yapabilecek. Millet Bahçesi'nin içesinde; Millet Kıraathanesi, kütüphane, otopark, öğrenci yurdu, sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları, oturma duvarları, havuz, fitness ve fiziksel aktivite alanı yer alacak. Bunun yanında 760 metrekarelik koşu yolu, 607 metrekarelik çocuk oyun alanı ve 624 metrekarelik spor alanı olacak. İkinci Millet Bahçesi'ni Mahmutbey Mahallesi'nde yapacağız.Yaşlıların daha kaliteli bir yaşamı için hayata geçirilen 7'den 70'e Yaşam Merkezi'nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Binada sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları görev yapacak. Geniş yeşil yerleşke içinde yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Ayrıca bahçede çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da bulunuyor.Balkan kültürünü yeni nesle aktaracak, örf ve adetlerini kentle paylaşacak Balkan Evi'ni hayata geçiriliyor. Balkan kültürüne ait değerlerin sergileneceği ve etkinliklerin düzenlenebilecek iki katlı bina balkan mimarisinde tasarlanıyor. Balkan Evi'nin içinde sosyal tesis, restoran ve eğitimlerin yapılacağı atölyeler yer alacak. Geniş avlusu da bulunan evin önünde geniş bir yeşil alan olacak.Belediye bünyesinde bulunan Belgrad Ormanı Belgrad Ormanı Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı'nda yeni bir yüze kavuşuyor. Hazırlanan projeye göre; tesisin içine 1 kır lokantası, 1 kır kahvesi, 4 çocuk oyun alanı, 1 macera parkı, 5 kondisyon alanı, 17 çeşme, 4 mescit, 1 yeraltı su deposu, 3 bin 440 metre yürüyüş yolu, 6 bin 908 metrekare araç yolu, 8'i engelli otoparkı olmak üzere toplam 65 cep otoparkı yerleştirilecek. Yollar doğal taşlarla düzenlenip piknik masaları yenilenecek ve oyun grupları da güncellenecek. Rahatlığın ve konforun ön planda tutulacağı mekan kaliteli ve zengin menüsüyle Bağcılarlıların damak tadına hitap edecek.Bağcılar'ın 22 mahallesinde 22 mahalle bahçesi çalışması başlatıldı. Bu mekanlarda aileler piknik yaparken gençler de 21. Yüzyıl teknolojisini barındıran bölümlerde robotik deneyler ve ARGE çalışmaları yapabilecek.