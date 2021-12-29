Bağdat Caddesi’nde feci kaza! Otomobil banklara ve ağaca çarparak durabildi

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz sürücü itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle Bağdat Caddesi kısa bir süre trafiğe kapandı.