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Giriş Tarihi: 16.1.2024 14:17 Son Güncelleme: 16.1.2024 14:18

Bağdat’ta Türkçe seferberliği

Türk kültürünü ve Türkçeyi yurt dışında tanıtmaya devam eden Yunus Emre Enstitüsü, bu kez Bağdat’taki merkezinde Türkçe derslerini başlattı.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Bağdat’ta Türkçe seferberliği

60'ı aşkın ülkede 90'a yakın merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsü, son olarak Bağdat'taki Türkçe kursları ile kapılarını Iraklılara açtı. Önemli projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın yeni jenerasyonuna Türkçeyi sevdirerek iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Irak vatandaşlarının Türkçeye yönelik yoğun ilgisi olduğunu belirten Güney, bu sebeple Yunus Emre Enstitüsü tarafından başlatılan kursların son derece önemli olduğunu vurguladı.

IRAKLI KAMU PERSONELLERİNE TÜRKÇE EĞİTİMİ

Bağdat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ahmet Can Turgut ise şu ana kadar 70 Iraklı kursiyerin eğitimlere kayıt yaptırdığını dile getirdi. Irak İçişleri ve Savunma Bakanlığı ile de protokoller imzaladıklarını aktaran Turgut, bu çerçevede 2024 yılının mart ayında Iraklı kamu personellerine yönelik Türkçe kurslarını başlatacaklarını kaydetti. Bağdat dışındaki diğer iller için de çevrimiçi eğitim duyurularını paylaştıklarını ifade eden Turgut, planladıkları aktiviteler arasında meslek edindirme kurslarının da olduğunu söyledi.

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Bağdat’ta Türkçe seferberliği
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