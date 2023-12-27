Bağışlanan organlarıyla 6 hasta hayata tutundu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 6 hastaya nakledildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Tuncay Turkan, 15 Aralık'ta Osmangazi ilçesindeki evinde aniden fenalaşarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tetkikleri sonucu beyne giden damarlarından birinin tıkanık olduğu tespit edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Turkan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Tamara Uzun Bal tarafından Turkan'ın oğulları Egemen ve Efe Turkan'a organ nakli konusunda bilgilendirme yapıldı.Oğullarının onayının ardından hastanede yapılan operasyonla Turkan'ın karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi'ne, sol böbreği ve korneaları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sağ böbreği Bursa'da özel bir hastaneye, kalp kapakları ise İstanbul'da özel bir merkeze gönderilerek durumları uygun görülen hastalara nakli gerçekleştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Egemen Turkan, halasının da daha önce kızı için 7 yıl organ beklediğini ve bu nedenle organ bağışı konusunda bilinçli olduklarını aktardı. Turkan, "Babam 6 kişiye umut olmuş" ifadesini kullandı. DHA