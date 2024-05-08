Bahamalar bayraklı gemi Bodrum’a 556 yolcusuyla geldi

Bodrum'da deniz turizmindeki hareketlilik sürüyor. Sezonun başlamasıyla dev kruvaziyerler Bodrum Limanına yanaşıyor. Son olarak Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore, Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırıldı.

Dev gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 556 yolcu ile 424 personel bulunuyor. Gemiden inen turistler Bodrum'un gözde mekanlarını gezerek alışveriş yaptı. Tarihi yerleri ziyaret etti. Bazı turistler ise denize girdi. Geminin, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.