Bahar alerjisiyle nasıl başa çıkarım

Baharın geldiği bugünler bazıları açısından mutluluk kaynağı olsa da alerjisi olanlar şikâyetçi. Bahar alerjisinin tedavisi olmasa da semptomlarıyla birçok farklı yolla başa çıkılabilir. BBC, bunlar arasında en etkili olanlara yer verdi. İşte o adımlar:Polenlerin göze girmesini engellemek için güneş gözlüğü takın.Yeni kesilmiş çimlerden uzak durun.Dışarıdan gelince kıyafet değiştirin.Polen sayısının daha yüksek olduğu akşamüstü saatlerinde dışarıda fazla vakit geçirmeyin.Geceleri pencereleri kapatın.Alerjinin etkisini önlemek ve şişliği azaltmak için antihistaminik veya farklı formlarda steroidler de kullanılıyor. DIŞ HABERLER