Bahar ayında 5 metrelik karla mücadele

Ankara, Kastamonu ve Kayseri’de kar yağışı etkili olurken, Bingöl’de kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgelerde yol açma çalışmaları sürüyor. Karlıova’da vatandaşlar kara gömülen tek katlı evlerine merdivenle girip çıkıyor
Baharı beklediğimiz şu günlerde Türkiye genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Bingöl'de, karla mücadele çalışmaları hız kesmiyor. Kış mevsimi boyunca yolları açık tutmak için çalışan İl Özel İdaresine bağlı 105 personelin, 52 iş makinesiyle mesaisi mart ayında da sürüyor. Merkeze bağlı 2 bin rakımlı Ortaçanak köyünde de ekipler yer yer kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölgede zorlu bir mücadele yürütüyor. Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde bazı tek katlı evler kara gömüldü. Evlerine girip çıkarken zorlanan bazı ilçe sakinleri, çareyi merdiven kullanmakta buldu.
BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ Ankara'da ise önceki gece geç saatlerde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 5 santime ulaştı. Başkentin simge noktalarından birisi olan Kuğulu Park'ta ise kartpostallık görüntüler oluştu. Düzce'de de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlkbaharın ortasında şehir beyaza bürünürken, lapa lapa kar kentte etkili oldu. Kastamonu'da birkaç gündür etkili olan kar yağışının ardından ekipler, kardan kapanan yolları açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kapalı köy yolunu açmak için gelen kepçe, 3 metreyi aşan kar kalınlığının içinde kayboldu. Kayseri'de de etkili olan kar yağışı vatandaş ve sürücülere zor anlar yaşattı.