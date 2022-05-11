Bahar yerine kış geldi

Van'da Çatak ve Bahçesaray gibi ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışları aralıklarla devam ediyor. Zaman zaman yolları kapatacak etkiye sahip olan yağışlardan vatandaşlar da etkilendi. Sürülerini otlatan besiciler de kar yağışına yakalandı. Yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışları önümüzdeki günlerde ilçe merkezlerinde yerini sağanak yağışlara bırakacak.

Ülke genelinde artan hava sıcaklıklarına rağmen Van'da kar, tipi ve dolu görülmeye devam ediyor. Çatak ve Bahçesaray'da kar yağışı etkili olurken Erciş'te dolu yağdı. İl merkezindeki güneşli havaya rağmen yüksek kesimlere bahar gelmedi. Bahçesaray ilçesindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken yaylada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 500 küçükbaşıyla mahsur kalan çoban, zor anlar yaşadı. Sürü, bölge halkının yardımıyla ağıla götürüldü. Çatak ilçesinde ilkbaharda su seviyesi yükselen Kanisipi Şelalesi'nin bulunduğu dağlık alan da beyaza büründü.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

İlin çeşitli yerlerindeki kar yağışı ulaşıma da zaman zaman engel oldu. Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte akşamlara neden oldu. Ekiplerin de müdahaleleriyle kapalı olan yollar ulaşıma açıldı.

ERCİŞ'TE DOLU

Bir hafta aralıklarla devam eden yağmur yağışı şiddetini arttırarak Erciş'te doluya neden oldu. Dolunun da etkili olduğu ilçede hayat olumsuz etkilendi. Birçok yerde su birikintisi oluşurken, yağışların etkisini kaybedeceği belirtildi.