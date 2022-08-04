’Bahçede buldum’ dedi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Olay dün sabah 10.30 sıralarında ilçeye bağlı İçeri Çumra Mahallesinde meydana geldi. Bayram Süner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'eşimi evde bulamadım' diyerek kayıp müracaatında bulundu. Bir süre çevredekilere eşinin kayıp olduğunu, gören olup-olmadığını soran Süner, kısa süre sonra tekrar acil çağrı merkezini arayıp, 'Eşimi bahçede bulunan deponun üzerinde hareketsiz şekilde yatarken buldum, başından da kan geliyor' diyerek bir ihbarda daha bulundu. Bunun üzerine olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir suç aletine rastlanılmadığı belirtildi.