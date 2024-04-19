Bahçelievler Basın Ekspres’te emniyet şeridinde kaza: 2 yaralı

Kaza, Basın Ekspres Yolu Havalimanı İstikameti Sefaköy mevkiinde 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 55 ALF 756 plakalı hafif ticari aracın lastiği patlayınca sürücü, emniyet şeridinde durdu. Bu sırada 34 HAF 357 ve 34 HOZ 617 plakalı motosiklet sürücüleri arkadan araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletlerin kadın sürücüleri yola savruldu. Motosikletlerden birisi bir anda alev aldı ve yanmaya başladı. Yaralanan kadın sürücü hemen çevredeki vatandaşlar tarafından yanan motosikletten uzaklaştırıldı.



Çevredeki vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği yanan motosiklet söndürülürken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yanmaktan son anda kurtulan yaralı kadını ambulansta ilk tedavisi yapıldı. Yaralanan diğer kadın ise yol kenarında ambulans beklerken arkadaşı teselli edip sakinleştirmeye çalıştı. İki sürücü de ambulanslarla hastaneye götürülürken motosikletin alev alev yanması cep telefonu ile kaydedildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden götürüldü.