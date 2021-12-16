Bahçelievler’de kurşun delikleri bulunan otomobil polisi alarma geçirdi

Mesut G., arkadaşlarıyla birlikte gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bir grupla çatışmaya girdiklerini, kaçarken çıkmaz sokağa girdiklerini ve geri dönemeyecekleri için otomobili bırakıp yaya olarak kaçtıklarını söyledi. Poliste çok sayıda suç kaydı bulunan Mesut G.'nin işlemleri sürerken, otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.