Bahçelievler’de zincirleme kaza! Trafik durdu!

Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken bazı araçlar metrobüs hattındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametine trafik bir süre tamamen durdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı. Trafik yoğunluğu da Merter'e kadar uzandı.