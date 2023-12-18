Bahçesi olanlara iyi haber: Felç ve demanstan koruyor

Birbahçeye sahip olmak ve yeşil bir mahallede yaşamak felç veya demans riskini azaltıyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, yaş ortalaması 55 olan 420 bin Britanyalı üzerinde araştırma yapıldı. Verilere göre, bahçeleri veya yeşil alanlara erişimi olan kişilerde demans gelişme olasılığı yüzde 13 daha az olduğu görüldü. Felç, demans ve ölümlere ilişkin 12 yıllık sağlık verileri inceledi. Bu dönemde 8 bin 568 kişiye felç, 5 bin 648 kişiye demans teşhisi konuldu. Bazıları da felç sonrasında demans geliştirdi. Araştırmada, en fazla yeşil alana sahip olanlar en düşük riske sahip çıktı. Felç geçirme olasılıkları ise yüzde 8 daha azdı. Çalışmaya göre, ağaçlar ve diğer bitkiler hava kirliliğini emip filtrelerken depresyonu azaltabiliyor.