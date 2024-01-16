Bahçesinde onlarca ölü kedi bulundu! O cani gözaltında





KAPIYI AÇMADI, DİRENDİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan K.K., emniyet güçlerine zorluk çıkarttı. Savcılıktan alınan arama kararıyla adreste arama yapmak isteyen polis, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırdı. K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekibi otosuna bindirildiği esnada ise şüpheli, öfkeli bir vatandaş tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Gazetecilerin "Kedileri neden öldürdünüz?" sorusuna sessiz kalan K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



APARTMAN BAHÇESİNDE ONLARCA ÖLÜ KEDİ BULUNDU

Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.