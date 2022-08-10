Bahis çetesinin 56 milyon liralık lüks arabaları

İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen ve 75 kişilik yasadışı bahis çetesinde ele geçirilen suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde dün sergilendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çökertilen şebekenin milyon dolarlık Rolls Royce, Maserati, Bentley ve BMW marka araçlarına el konulmuştu. Özkan G.'nin liderliğini, Sezer T. ile Sezgin T.'nin ise elebaşılığını yaptığı ve 8 aylık takiple çökertilen çetenin bazı üyelerinin terör örgütleri PKK ve MLKP üyeliğinden kayıtlarının bulunduğu iddia edildi. Şebeke üyelerinin kullandığı sadece 4 aracın fiyatının 56 milyon lira olduğu öne sürüldü.