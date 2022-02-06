Haberler Yaşam Haberleri Bakan Bozdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 6.2.2022 12:50 Son Güncelleme: 6.2.2022 12:52

Bakan Bozdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin açıklama

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Bozdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada yapılan suç içerikli paylaşımlar ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Bozdağ; "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bozdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin açıklama
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