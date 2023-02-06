Bakan Dönmez’den Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin açıklama: Devletimizin ilgili tüm kurumları teyakkuz halinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Kahramanmaraş'ta ve diğer illerde hissedilen depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

"DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI TEYAKKUZ HALİNDE"

Bakan Dönmez paylaşımında, "Yaşanan felaketi, milletçe en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Birçok ilimizde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından devletimizin ilgili tüm kurumları teyakkuz halindedir. Bakanlığımıza bağlı bölgedeki tüm personelimiz, ilgili valilikler ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara eşlik etmektedir." ifadelerini kullandı.