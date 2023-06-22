Bakan Ersoy 2023 yılının turizm hedefini açıkladı

ERSOY, "2022 YILINDA ATILAN ADIMLARLA TURİZM GELİRİ 46.3 MİLYAR DOLAR ZİYARETCİ SAYISI İSE 51.4 MİLYONKİŞİYE ULAŞTI"

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Sizlerin de bildiği gibi 2022 yılında attığımız adımlar neticesinde, turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyon kişiye ulaştı. 2021 rakamlarıyla kıyasladığımızda gelirlerde yüzde 53, ziyaretçi sayısında ise yüzde 75'lik bir artışı yakalamış olduk. 2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan ettik. Yaşamış olduğumuz depremler ve seçim sürecine rağmen hedeflerimizi koruyoruz. 2028 de ise 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir hedefliyoruz. İnşallah her zaman olduğu gibi siz değerli sektör paydaşlarının da özverili çalışmaları ve destekleri ile hedeflerimizi birer birer tutturacağız" dedi.

"TURİZMİ 12 AYA VE 81 İLE YAYIYORUZ"

Sürdürülebilir Turizm Programı hazırladıklarını ve turizmi 12 aya yaydıklarını belirten Bakan Nuri Ersoy "Ülkemizin mevcut ürünlerini daha fazla pazarda tanıtıyor, yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğimizi artırıyor; turizmi 12 aya ve Türkiye'nin 81 iline yayıyoruz. Ülkemiz, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke oldu ve Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programını hazırladı. Turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla Türk turizmine ilişkin ortak bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulan bu programın kapsamında, öncelikli olarak konaklama tesisleri yer almaktadır. Bugün dünyada turizm dinamiklerine baktığımızda görüyoruz ki, artık hem küresel gezginler hem de tur operatörleri 'sürdürülebilir turizm öğelerini' aramaktadır. Ve yine hepimiz biliyoruz ki, turizmde bugün rekabet gücünü yükseltmenin en önemli yolu 'sürdürülebilirlik ilkeleriyle' hareket etmektir. İşte biz de bu talebi görerek sektöre düzenleyici standartlar getirme kararı aldık. Programda geçişin 3 aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlandı. 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan programın ilk aşaması 2023 yılında; ikinci aşaması 2025 yılında ve son aşama ise 2030 yılında gerçekleştirilecek olup bu süreçte tüm uluslararası standartların sağlanması hedeflendi. Eminim ki Türkiye Yüzyılına adım attığımız 2023 yılı turizmde yeni rekorları kıracağımız bir yıl olarak tarihe geçecektir" diye konuştu.

"2023 YILINDA ZİYARETCİ SAYISI VE GELİRİ OLARAK TURİZM HEDEFLERİMİZİ DEĞİŞTİRMEDİK"

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin "2023 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri hedeflerimizi değiştirmedik. Zorlu bir hedef koydu sayın bakanımız. Dolayısıyla biz o hedefi aldık ve onun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılında 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar turizm gelirine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.