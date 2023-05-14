Bakan Ersoy oyunu kullandı: “Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun”

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oyunu kullanmaya eşi Pervin Ersoy ve oğluyla geldi. Ersoy ve eşi saat 11.00'de Beşiktaş Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1296'nolu sandıkta oyunu kullandı.

"GÜVENLİ BİR SEÇİM ORTAMI OLUŞTU"

Bakan Ersoy "Çok güzel günlük güneşlik bir seçim sabahı. Türkiye için huzurlu ve güvenli bir seçim ortamı oluştu ve başladı. Türkiye'de demokrasinin çarklarının tıkır tıkır işlediğinin tüm dünyaya görülmesi açısından da çok çok önemli bir etkinlik. O açıdan çok çok önemsiyoruz. Bu seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda tamamlanmasını. Şimdiden vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.