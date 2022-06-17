Bakan Karaismailoğlu Teoman Duralı Tünelleri’nde direksiyona geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Zonguldak'a gelerek bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu.Kapuz mevkiinde bulunan şantiyede brifing aldı. Bakan Karaismailoğlu, ardından yanında Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte direksiyona geçerek, 5 Şubat tarihinde hizmete açılan Prof. Dr. Teoman Duralı yolunda hem yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kullandığı araç ile Bülent Ecevit Caddesinde inerek, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ile birlikte eskici pazarının bulunduğu alanda yapılacak olan çalışmaları yerinde inceleyerek burada bulunan şoför esnafı ile görüştü.

Ardından Bakan Karaismailoğlu, yine araca binerek Uzun Mehmet Camii'nde Cuma namazını kılmasının ardından Kdz. Ereğli İlçesine hareket etti.