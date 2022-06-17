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Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:23 Son Güncelleme: 17.6.2022 14:45

Bakan Karaismailoğlu Teoman Duralı Tünelleri’nde direksiyona geçti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Bakan Karaismailoğlu Teoman Duralı Tünelleri’nde direksiyona geçti

Zonguldak' ta Ulaştırma ve Altyapı  Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu. Ardından Bakan Karaismailoğlu, yine araca binerek Uzun Mehmet Camii'nde Cuma namazını kılmasının ardından Kdz. Ereğli İlçesine hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Zonguldak'a gelerek bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu.Kapuz mevkiinde bulunan şantiyede brifing aldı. Bakan Karaismailoğlu, ardından yanında Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte direksiyona geçerek, 5 Şubat tarihinde hizmete açılan Prof. Dr. Teoman Duralı yolunda hem yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kullandığı araç ile Bülent Ecevit Caddesinde inerek, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ile birlikte eskici pazarının bulunduğu alanda yapılacak olan çalışmaları yerinde inceleyerek burada bulunan şoför esnafı ile görüştü.

Ardından Bakan Karaismailoğlu, yine araca binerek Uzun Mehmet Camii'nde Cuma namazını kılmasının ardından Kdz. Ereğli İlçesine hareket etti.

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Bakan Karaismailoğlu Teoman Duralı Tünelleri’nde direksiyona geçti
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