Son dakika! Bakan Karaismailoğlu’ndan karayolları açıklaması: 2 gün daha sürecek

Karayolları yetkililerinden çalışmalar ve yolların durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu, zorlu iklim koşullarında ekiplerin canla başla mücadele ettiğini belirterek, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağında işletme yapıyor. Yol ağımızın tamamına yakını şu anda aktif halde çalışıyor. Bütün Türkiye genelindeki yol ağını açık tutabilmek için 11 bin tane araç ve ekipman ile 13 bin çalışma arkadaşımız ile birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Son günlerde ülkemizdeki bu iklim koşulları son yıllarda yaşamadığımız bir şey. O yüzden karla mücadele çok öne çıktı. Özellikle dün akşam itibariyle İstanbul-Ankara arasında sıkıntılı bir süreç yaşadık. Tabii Bolu Dağı'nda arkadaşlarımız son 48 saattir adeta hiç uyumadan vatandaşımızın emniyetli ulaşımı için yoğun bir mücadele vermekteler" dedi.

'TRAFİĞE KAPATMAK ZORUNDA KALDIK'

Bakan Karaismailoğlu yoğun yağış sebebiyle dün gece TEM ve D-100 yollarını ulaşıma kapatmak zorunda kaldıklarını, ancak şu an itibariyle yolda herhangi bir problem kalmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Dün akşam saatlerinde D-100 ve TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatmak zorunda kaldık. Çünkü trafiğin güvenli işlemesi çok zor durumdaydı. Bu yüzden özellikle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yolu kapatmamız gerekiyordu. Bolu Valiliği ve Düzce Valiliği bazı yolcularımızı misafir ettiler. O yüzden sabah D-100 sabah 06.00 civarında, TEM Otoyolu ise saat 09.00 itibariyle tamamen trafiğe açılmıştır. Şu an itibariyle Ankara-İstanbul arasında güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Herhangi bir trafikte hiçbir sıkıntı yoktur."