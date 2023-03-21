Bakan Kasapoğlu, down sendromlu milli sporcular ile basketbol oynadı

"YILIN HER GÜNÜ TÜM İMKANLARIMIZLA YÜREĞİMİZLE ONLARIN YANINDAYIZ"

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gençlerimiz Avrupa şampiyonasında ikinciliği getirdiler ülkemize. Eylül ayının sonunda başlayacak olan şampiyonada şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyorlar. Biz de bugün onların yanındayız. Bugün antrenmanlarına katıldık. Motivasyonları bu anlamdaki inançları ve gayretleri en yüksek derecede olduğuna şahit olduk. Bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece bir gün bir hafta değil. Yılın her günü tüm imkanlarımızla yüreğimizle onların yanındayız. Onları seviyoruz. Onlar bizim, ülkemizin ve milletimizin umudumuz. Biz de hep birlikte onların değerli aileleri ile beraber devlet olarak, federasyon olarak, kulüpler olarak bu yolu yürüyeceğiz. Bu sevinci ve bu umudu büyüteceğiz." Açıklamanın ardından Bakan Kasapoğlu, milli basketbolcu Emre Bolluk'un doğum gününü pasta keserek kutladı.