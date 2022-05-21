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Giriş Tarihi: 21.5.2022 12:06

Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurtlarıyla ilgili açıklama

DHA
Bakan Kasapoğlu’ndan KYK yurtlarıyla ilgili açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğretim yurtlarında doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu ifade etti. Kasapoğlu, "Yurt kapasitemiz talebin üstünde. İlk süreçlerde öğrencilerin gençlik dönemi 'birkaç ay yurtta kalayım, sonra duruma bakarım' mantığı genellikle olan bir şey. Ama şu anda yurtlarımızda 746 bin yatağın 80'bini boş." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğretim yurtlarında doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu söyledi.

"80 BİN YATAK BOŞ"

Kasapoğlu, "Yurt kapasitemiz talebin üstünde. İlk süreçlerde öğrencilerin gençlik dönemi 'birkaç ay yurtta kalayım, sonra duruma bakarım' mantığı genellikle olan bir şey. Ama şu anda yurtlarımızda 746 bin yatağın 80'bini boş. Bazı günlerde YÖK kontenjanı artırıyor; o zaman talep artıyor, ona göre ihtiyaca göre gereken aksiyonu alıyoruz. Ama altyapımızın bu anlamda çok güçlü olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL 600 BİNLER CİVARINDA BİR TALEP VARDI"

Bakan Kasapoğlu, '8 milyon öğrencimiz var, 8 milyon kapasitemiz olması lazım' mantığının doğru olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Zaten talep belli. Geçtiğimiz yıl 600 binler civarında bir talep vardı. Onu en güzel şekilde yönettik. Yurtlarla ilgili hizmet politikamız ve standartlarımız her geçen gün artıyor. Kapasiteyi ihtiyacı göre; çünkü ihtiyaç olmayan yere yurt yapmak makul değil, güçlendiriyoruz" dedi.

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Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurtlarıyla ilgili açıklama
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