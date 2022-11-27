Bakan Kirişçi, Adana’da temel attı, güneş panellerini inceledi

İncelemesinin ardından fabrikanın yeni üretim tesisinin temel atma törenine katılan Kirişci, dününü bildikleri bir tesisin bugün yeni bir adımla yoluna daha hızla devam ediyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bakan Kirişçi, Limak'ın, sürekli altını çizdikleri tarım sanayi entegrasyonunun güzel örneğini gösterdiğini belirtti.

Çiftçilerin, bol yağış sayesinde başarılı üretim yılı gerçekleştirdiğini belirten Kirişci, 2002'de 98 milyon ton olan bitkisel üretimin bu yıl rekor kırarak 127 milyon tonun üzerine çıkacağını söyledi. Kirişci, tesisin istihdama ve üretime katkı sağlayacağına işaret ederek, bu tür girişimlerin "Türkiye Yüzyılı" hedefi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de toplamda 200 milyon liranın üzerinde bir yatırımla kurulacak yeni tesisin, ihracatlarını 2 katına çıkaracağını söyledi. ABD ve Japonya gibi ülkeler de dahil toplamda 36 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Özdemir, "Şirketimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden kalitede ürünler üreterek ihracatımızı daha da artıracaktır. Limkon olarak, bu yatırımla birlikte özellikle Güney Kore, Vietnam ve Hindistan pazarlarına da ihracat yapmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Özdemir, 6 ayda tamamlanmasını planladıkları tesiste çoğunluğu kadın çalışanlardan oluşan yaklaşık 50 kişiye istihdam yaratılacağını kaydetti. Konuşmaların ardından Nihat Özdemir, Bakan Kirişci ve Vali Elban'a plaket verdi. Limkon Genel Müdürü İlker Güney de Nihat Özdemir'e plaket takdim etti. Daha sonra tesisin temel atma töreni yapıldı.