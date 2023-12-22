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Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:55

Bakan Koca, Türkiye'ye indiğinde şükür secdesi yapan Gazzeli babanın videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybettiğini sandığı oğluyla tedavi için Türkiye'ye getirilen ve uçaktan iner inmez şükür secdesi yapan Gazzeli Muhammed Nemnem'in yaşadıklarını anlattığı videoyu paylaştı.

AA
Bakan Koca, Türkiye’ye indiğinde şükür secdesi yapan Gazzeli babanın videosunu paylaştı

Koca, sosyal medya hesabından, oğlu Amir el Nemnem'le Türkiye'ye getirilen Gazzeli Muhammed Nemnem'in videosuna yer verdiği paylaşımında, "Gazzeli baba, hayatını kaybettiği sanılan evladıyla birlikte Türkiye'de. Gazze'de imkansız hale gelen sağlık hizmetlerini, Ankara Şehir Hastanesinde kavuştukları şartları ve oğlunun durumunu anlatıyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletimize minnettarlığını, ülkemize gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ediyor. Oğluna ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"EŞİM, ÇOCUKLARIM, GAZZE İÇİN DUA ETTİM"
Videoda, saldırı altındaki Gazze'de ailesiyle yaşadığı zor günleri anlatan Nemnem, kendilerine, El Ariş'ten itibaren yardımcı olunduğunu belirterek, "Türkiye'ye iner inmez hemen şükür secdesi yaptım. O secdede eşim, çocuklarım, tüm ailem ve Gazze için dua ettim. Ankara Bilkent Şehir Hastanesine girdikten sonra doktorlar, hemşireler, herkes bizi çok iyi karşıladı, çocuğumla çok ilgilendiler. Üç-dört gündür evladıma çok iyi tedavi uyguluyorlar. İnşallah çocuğum, yaralanmadan önceki gibi iyi olacak. Yardımları için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Her zaman Filistinlilere, özellikle Gazzelilere destek oluyor. Saygı ve sevgiyle çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"ÖNCE OĞLUMUN ŞEHİT OLDUĞUNU ZANNETTİM"
İsrail ilk bomba attığında evlerinin yıkıldığını da dile getiren Nemnem, "Evimiz yıkıldıktan sonra ölülerimizi ve sağ kalanları çıkardık. Oğlum şehitlerin arasındaydı. Doktor bana 'senin oğlun şehit olmuş' dedi. Son dakika boğazına baktığımda oğlumun nefes aldığını söyledim. Sonra doktor çağırdım. Benim oğlum nefes alıyor, ambulansa alıp hastaneye götürün dedim. Ama araç, ambulans, hiçbir şey yoktu. Sonra bir araç buldular, Al Awda Hastanesine sonra hemen Al-Andanusi Hastanesine sevk ettiler." bilgisini paylaştı.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Kafatası kırığı ve kanaması olan çocuğuna, hayati riskten ötürü ameliyat yapılamadığını, 24 saat sonunda kanamasının durması sayesinde yaşadığını vurgulayan Nemnem, şöyle devam etti:

"Türkiye bizim ikinci ülkemiz. Yanımızda oldukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. Dilerim desteklerini devam ettirirler ve yanımızda olurlar. Hastalarımızla ilgileniyorlar. İnşallah iyileştikten sonra savaştan sonra ülkemize geri döneceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanına ve tüm Türk halkına teşekkür ederim."

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Bakan Koca, Türkiye'ye indiğinde şükür secdesi yapan Gazzeli babanın videosunu paylaştı
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