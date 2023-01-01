Bakan Koca yeni yıla nöbet tutan sağlık çalışanlarıyla girdi

Sağlık Bakanı Koca, gece yarısından sabah saat 7'ye kadar İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki 5 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Koca, Okmeydanı'ndan Seyrantepe'ye geçerken, görevden dönen 112 ambulans ekibiyle de bir süre sohbet etti. Sağlık Bakanının ziyaret ettiği hastaneler sırasıyla şöyle; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi.