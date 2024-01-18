Bakan Koca’dan enfeksiyon açıklaması: Endişe edilecek bir durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı. Son günlerde virüs kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarında (ÜSYE) yaşanan artışa ilişkin bilgi veren Bakan Koca, endişelenecek bir durum olmadığını, mevsim şartları nedeniyle sonucun beklendiğini belirtti. Koca, acil başvurularında geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın artış olduğunu söyledi. Koca, "Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, servis yataklarında sorunumuz yok. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83" dedi.