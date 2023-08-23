Haberler Yaşam Haberleri Bakan Koca'yı örnek alan depremzede genç, Kırşehir Tıp'ı kazandı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 19:01

Bakan Koca'yı örnek alan depremzede genç, Kırşehir Tıp'ı kazandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat toplantısına katıldı. Toplantıda, Kırıkhan'dan gelen depremzede Veli Şulan, Bakan Koca'ya, "Evimiz yıkıldı buraya geldik. Ben sizi, 2019 yılında televizyonda izlerken, aileme beğendiğimi söyledim. Oğluma dedim ki 'İmkanım yok okuyacaksın ama Fahrettin Koca Bakanım gibi bir doktor olacaksın.' Çocuk buraya geldi. Tıpı tutturdu" dedi. Fahrettin Koca da, "Ben onunla ilgileneceğim" diye konuştu.

DHA
Bakan Koca’yı örnek alan depremzede genç, Kırşehir Tıp’ı kazandı

Çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda söz alan, Hatay'da depremde evleri yıkılan ve Kırşehir'de yaşayan Veli Şulan, oğlu Yasin Şulan'ın üniversite sınavında Tıp Fakültesini kazandığını söyledi. Baba Şulan, oğluna tıp okuyup Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi doktor olması nasihatinde bulunduğunu belirtti. Baba ve oğlunu tebrik eden Bakan Koca, "Ben onunla ilgileneceğim" diye konuştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geldiğini anlatan depremzede Veli Şulan, "Evimiz yıkıldı buraya geldik. Ben sizi televizyonda bir bakan olarak izlerken beğendiğimi söyledim. Oğluma dedim ki 'İmkanım yok okuyacaksın ama Fahrettin Koca Bakanım gibi bir doktor olacaksın.' Çocuk buraya geldi. Tıpı tutturdu. İmkanım da yok. Fakat inşallah sizi örnek alacak. Kırşehir tıpı kazandı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Nereyi kazandı? Tanışalım" cevabını verdi.

Ardından baba ve oğlu sahneye çıkarak Bakan Koca ile tanıştı. Baba Şulan, "Allah sizden razı olsun. Bu sizin örneğiniz. Kırşehir'e geldiğinizde gözünüz, kulağınız ayağınız olur. Sizin yerinizi dolduramasa da, doldurmaya çalışır inşallah. Camiye gider namazını kılar, kitabını okur gelir" derken, Bakan Koca ise "Doldurur doldurur, geçer inşallah ben ilgilenirim" dedi.

Bakan Koca ve Veli Şulan arasında yaşanan bu diyalog salonda uzun süre alkışlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sevgililer restoranda dehşet saçtı! ‘Destur ver boğazını keseceğim’
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
Vay şerefsiz parya
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü
Bakan Koca duyurdu: Kovid'in yeni varyantı Eris Türkiye'de görülmedi
Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
Koşun Elon Musk para dağıtıyormuş
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
Son dakika: AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca'yı örnek alan depremzede genç, Kırşehir Tıp'ı kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA