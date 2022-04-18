Bakan Kurum: 81 ilde Millet Bahçesi hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz

Bazı ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Murat Kurum, Gebze Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek alanda incelemelerde bulundu. İsminin yazılı olduğu künyeyi anı kütüğüne çakan Bakan Kurum, daha sonra fidan dikti ve can suyu verdi.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, kentteki projeleri istişare etmek için bir araya geldiklerini belirterek, hem projeleri yerinde göreceklerini hem de vatandaşlarla istişare edeceklerini kaydetti.

Dilovası'na kömürcüler OSB'nin taşınmasına ilişkin sürecin takibini yaptıklarına işaret eden Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nin 393 bin metrekare bir alanı kapsadığını aktardı.

Murat Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve yıl sonuna kadar da vatandaşların hizmetine açmayı istediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii biz tüm Türkiye genelinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kocaeli'mizde de toplam 12 millet bahçemiz var. Bir kısmı inşa aşamasında, bir kısmı proje aşamasında. Toplam 8 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz Kocaeli'mize. Bu da gerçekten Kocaeli gibi üreten bir sanayi şehrimizde, vatandaşlarımızın sosyalleşme adına birliklerini, beraberliklerini gösterme adına çok çok önemli. Bu vesileyle de yeşil alan miktarını artırıyor ve şehirde vatandaşlarımızın nefes alacağı alanları yapıyoruz. Aynı zamanda da Kocaeli'miz bir deprem bölgesi. Hala 1999'da yaşadığımız depremin acıları içimizde. Bu alanlar, aynı zamanda da bir toplanma alanı vazifesi görecekler. Yani Allah göstermesin, bir deprem anında... Ki altyapısı da bu millet bahçesinde de buna göre hazırlanıyor. Geçici toplanma alanlarında, vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını, sağlık ve tedavi ihtiyaçlarını burada verilebileceğimiz bir alan. Bu anlamda da çok çok kıymetli."

Bir taraftan şehirdeki yeşil alanların sayısını, miktarını artırdıklarını vurgulayan Kurum, diğer yandan deprem dönüşümü çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerini anımsattı.

Amaçlarının, bütün kurumlarla birlikte büyük ve güçlü Kocaeli için mücadele etmek olduğunu anlatan Kurum, Türkiye'nin yükselen değeri, üreten değeri, alın terinin şehri Kocaeli'ye her zaman destek olmaya devam edeceklerini sözlerini ekledi.

Bakan Kurum'a, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve İlyas Şeker ile Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de eşlik etti.

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Kurum, bir kıraathanede vatandaşların taleplerini dinledi.

Kurum, daha sonra Körfez Derince TOKİ Konut Projesi alanını da inceledi.