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Giriş Tarihi: 14.3.2023 10:44

Bakan Özer: Deprem bölgesinden 242 bin 904 öğrenci nakledildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden 242 bin 904 öğrencinin diğer illere naklinin yapıldığını açıkladı.

DHA
Bakan Özer: Deprem bölgesinden 242 bin 904 öğrenci nakledildi

Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik.

Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Bakan Özer'in paylaştığı görsele göre; Ankara'ya 33 bin 142, Mersin'e 22 bin 300, Antalya'ya 21 bin 832, İstanbul'a 18 bin 452, Konya'ya 13 bin 181, İzmir'e 9 bin 797, Kayseri'ye 8 bin 16, Bursa'ya 7 bin 466, Muğla'ya 6 bin 674, Elazığ'a 5 bin 97 ve Aydın'a 5 bin 260 öğrencinin nakli gerçekleştirildi.

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Bakan Özer: Deprem bölgesinden 242 bin 904 öğrenci nakledildi
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