Bakan Özer: Deprem bölgesinden 242 bin 904 öğrenci nakledildi

Bakan Özer'in paylaştığı görsele göre; Ankara'ya 33 bin 142, Mersin'e 22 bin 300, Antalya'ya 21 bin 832, İstanbul'a 18 bin 452, Konya'ya 13 bin 181, İzmir'e 9 bin 797, Kayseri'ye 8 bin 16, Bursa'ya 7 bin 466, Muğla'ya 6 bin 674, Elazığ'a 5 bin 97 ve Aydın'a 5 bin 260 öğrencinin nakli gerçekleştirildi.