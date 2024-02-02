Bakan Özhaseki: “İstanbul’u kentsel dönüşümle afetlere hazırlamaya çalıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kriter dergisine verdiği söyleşide, 6 Şubat'ın yıl dönümünde deprem bölgesindeki bir yıllık gelişmeleri ve bugün gelinen noktayı ve bundan sonraki muhtemel gelişmeleri şu sözlerle anlattı: "Deprem bölgesinde 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren, 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespitini yaptık.

Zaman zaman itirazlarla bazı ufak değişiklikler olsa da 680 bin konut, 170 bin dükkan, depo, ahır gibi bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik.

Ortaya çıkan maliyet 110 milyar dolar. İnşallah afet bölgesinde zarar gören her bir konutumuzu, her bir iş yerimizi güvenli bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz. Son depremzede vatandaşımız evine kavuşana kadar da sahadayız."

Deprem bölgesinde, halihazırda rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün inşasının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan bakan Özhaseki, ayrıca yeni bir yapım teknolojisiyle çelik karkastan ve taş yünüyle yalıtımı sağlanmış 50 bin köy evinin yapımının da hızla sürdüğünü belirterek şunları kaydetti: "Yaklaşık 307 bin bağımsız bölümün inşası için Bismillah dedik. Vatandaşlarımızın evlerini teslim etmeye başladık. Bundan sonra da her ay tamamlanan konutlarımızı etap etap teslim etmeye devam edeceğiz."

İSTANBUL'DA İLK ETAPTA 600 BİN KONUTUN ACİLEN DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR

Bakan Özhaseki, SETA Koordinatörü Duran'ın İstanbul'daki deprem riski ve buna karşı gerçekleştirilen kentsel dönüşümle ilgili bir sorusu üzerine şunları söyledi: "Bir yandan deprem bölgesindeki yeniden inşa ve imar çalışmalarımıza devam ederken, öte yandan İstanbul'u kentsel dönüşümle afetlere hazırlamaya çalışıyoruz. İstanbul'da 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. İlk etapta 600 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın odağında yer alan İstanbul'da 2012'den bu yana 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü ise sürüyor. 5 yıl içerisinde, İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 600 bin konut başta olmak üzere riskli olan 1,5 milyon bağımsız bölümü dönüştürüp şehri afetlere hazır hale getirmeyi planlıyoruz. İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok."

İSTANBUL'UN DÖNÜŞMESİ İÇİN ATILACAK DÖRT ADIM

İstanbul'un dönüşümü için dört adımlı bir yol haritası belirlediklerinin altını çizen Mehmet Özhaseki, bu adımları ise şöyle sıraladı: "Birincisi; yeni yasamızın, dönüşümün önündeki engelleri kaldırmasıyla şehri deprem başta olmak üzere bütün afetlere hazır hale getireceğiz. İkincisi; şehirde belirlediğimiz rezerv alanlarda 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarına sürat katacağız. Üçüncüsü; "Yarısı Bizden" kampanyasıyla 350 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. Dördüncüsü ise, İstanbul'da 100 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Yapacağımız bu çalışmalarla İstanbul'un özellikle acil olarak dönüşmesi gereken alanlarını yenileyecek, afetlere hazır hale getireceğiz."

Kentsel dönüşüm çalışmalarının üç önemli sacayağının, Bakanlık, Belediye ve Vatandaş olduğunun altını çizen bakan Özhaseki, "Bakanlık olarak vatandaşımızla iş birliği ve uyum içinde süreci yürütüyoruz. Bunun en büyük kanıtı hayata geçirdiğimiz kampanya ve projelere vatandaşımızın teveccühüdür." ifadesini kullandı.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASINDAKİ DETAYLAR NELER?

Bakan Özhaseki kendisine sorulan "Yarısı Bizden" kampanyasının hangi aşamada olduğunu ise şu sözlerle cevapladı: "İmza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla startını verdiğimiz Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Projemiz ile Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde 100 binadaki 500 insanımızla ilk sözleşmeleri imzaladık. Böylelikle toplam 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan kampanyamızı "Bismillah" diyerek başlattık. Bakanlık olarak, 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek sağlayacağız. Toplam geri ödeme süresi ise 10 yıl olacak. Yarısı Bizden Kampanyamıza 106 bin 225 binada 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüm için başvuru aldık.

Bakan Özhaseki gündemde olan sıfır atık projesinin, bakanlığın amiral gemisi olduğunu söylerken, iklim değişikliği ile mücadelenin ise siyaset üstü bir konu olduğunu vurguladı.

Bakan Özhaseki sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizi gelebilecek tüm afetlere ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hep birlikte hazırlayacağız. Türkiye Yüzyılı'na yakışır güvenli, kimlikli, akıllı şehir konseptine sahip, yatay mimarinin kullanıldığı, Sıfır Atık uyumlu, konut ve hayat alanlarını hep birlikte inşa edeceğiz."