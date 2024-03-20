Bakan Özhaseki, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Dün akşam Şanlıurfa'ya gelen Bakan Özhaseki'yi Şanlıurfa GAP Havaalanından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak karşıladı.

Şanlıurfa programı kapsamında ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Özhaseki'yi Vali Hasan Şıldak karşıladı. Bakan Özhaseki, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından Vali Şıldak'ın makamında devam eden ziyarette Vali Şıldak tarafından Bakan Özhaseki'ye Şanlıurfa hakkında genel bilgiler aktarıldı.