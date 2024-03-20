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Giriş Tarihi: 20.3.2024 12:27 Son Güncelleme: 20.3.2024 12:37

Bakan Özhaseki, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve temel atma törenlerine katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Özhaseki, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Dün akşam Şanlıurfa'ya gelen Bakan Özhaseki'yi Şanlıurfa GAP Havaalanından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak karşıladı.

Şanlıurfa programı kapsamında ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Özhaseki'yi Vali Hasan Şıldak karşıladı. Bakan Özhaseki, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından Vali Şıldak'ın makamında devam eden ziyarette Vali Şıldak tarafından Bakan Özhaseki'ye Şanlıurfa hakkında genel bilgiler aktarıldı.

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Bakan Özhaseki, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
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