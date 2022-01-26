Bakan Pakdemirli yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak beslenmek ve su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görüldü. Özellikle boz ayı, yaban kedisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin oluşturulan alanlara gelip beslendikleri ve su içtikleri kameralara yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaban hayvanlarının unutulmadığını ve desteklendiğini göstermek amacıyla Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Bakan Pakdemirli, olumsuz hava şartlarının devam ettiği Beypazarı'nın Eğriova bölgesinde 200 kilo kuru ot ve 150 kilogram buğday ile 100 kilogram havucu yaban hayvanlarının beslenmesine takviye amacıyla doğaya bıraktı.