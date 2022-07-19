Haberler Yaşam Haberleri Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.7.2022 15:23 Son Güncelleme: 19.7.2022 15:52

Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i (59), tabancayla vurarak öldüren Fatih U. (53) gözaltına alındı. Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Fatih U, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlı Fatih U, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

Trabzon'un Of ilçesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam 19:00 sıralarında meydana gelen olayda Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında bir yıl önce mahkemelik de oldukları 'balıkçı damı' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih U, belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra zanlı Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu.

ZANLI ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen cinayet şüphelisi Fatih U, Emniyetteki sorgusunun ardından güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilerek sağlık kontrolünün ardından Of Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı Fatih U. savcılıktaki sorgusunda suçunu itiraf ederek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı, tartışma sırasında Dönmez'in kendisine tokat atmasını gururuna yediremediğini belirttiği kaydedildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fatih U, "Kasten Adam Öldürmek" suçundan tutuklandı.


Sefa Dönmez

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Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren zanlı tutuklandı
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