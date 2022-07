Bakan Soylu’nun silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i (59), tabancayla vurarak öldüren Fatih U. (53), gözaltına alındı. Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Fatih U., çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlı Fatih U, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayda hayatını kaybeden Sefa Dönmez için Of ilçesi Çarşıbaşı camiinde cenaze töreni yapıldı.

Cenaze törenine Sefa Dönmez'in abisi Mehmet Dünmez, oğlu Serdar Dönmez, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Of Spor Başkanı Olcay Saral, Of Spor futbolcuları ve yönetim kurulu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Dönmez'in cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kiraz Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yurt dışı programında bulunduğu için cenazeye katılamayan İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.