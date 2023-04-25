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Giriş Tarihi: 25.4.2023 10:06 Son Güncelleme: 25.4.2023 12:37

Bakan Taçoy taburcu oldu

“Geçici iskemik atak - minör inme” tanısıyla 21 Nisan’da YDÜ Hastanesi’nde tedavi altına alınan KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy taburcu oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bakan Taçoy taburcu oldu

Baş dönmesi, halsizlik ve konuşma zorluğu gibi şikayetlerle YDÜ Hastanesi Acil Servisine başvuran Bakan Hasan Taçoy, tedbir amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin Beyin ve Sinir Cerrahisi ve Nöroloji ekiplerince ilk tetkikleri yapılan Hasan Taçoy, "geçici iskemik atak - minör inme" tanısıyla tedavi altına alındı.

Taburcu edilmeden önce YDÜ Hastanesi'nde kardiyoloji ve radyoloji bölümlerinin kontrolünden de geçen Taçoy'un kontrolleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, "Sayın Hasan Taçoy, nöroloji uzmanlarımızdan Dr. Nurhak Demir tarafından uygulanan ve dört gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuş olarak hastanemizden taburcu edildi" açıklamasını yaptı.

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Bakan Taçoy taburcu oldu
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