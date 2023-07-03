Haberler Yaşam Haberleri Bakan Tunç müjdeyi vermişti! Uygulama yarın devreye giriyor
Giriş Tarihi: 3.7.2023 12:47

Bakan Tunç müjdeyi vermişti! Uygulama yarın devreye giriyor

Noterlerde arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmazların satışının yapılabilmesini sağlayan uygulama yarın başlıyor. Taşınmaz satışlarının tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde yapılmasını sağlayacak uygulamanın devreye girmesiyle hem tapulardaki yoğunluğun giderilmesi hem de nöbetçi noter uygulaması sayesinde hafta sonları da tüm taşınmazların satışı yapılabilecek.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Tunç müjdeyi vermişti! Uygulama yarın devreye giriyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde 4 Temmuz'dan itibaren noterlerde taşınmaz satışı yapılabileceği müjdesini paylaşmıştı. Bakan Tunç, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle taşınmaz satışıyla ilgili tapudaki yoğunluğu giderecek, vatandaşlarımızın işlemlerini daha hızlı ve kısa sürede yapmasını sağlayacak önemli bir düzenleme. Çünkü noterlerimiz artık hafta sonunda da açık oluyor. Taşınmaz satışı tapu dairelerinde hafta için yapılabilirken şimdi artık noterlerde de bu imkanlar getirildiği için hafta sonu da taşınmaz satışı gerçekleştirilebilecek" demişti.

UYGULAMA YARIN BAŞLIYOR

Yarın, Bakan Tunç'un Ankara'da bir noterlikte ilk işlemi yapmasının ardından başlayacak olan uygulama ise şöyle işleyecek:

Taşınmazını satmak isteyen vatandaş, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak. İlgili noterlik tarafından, başvuru incelenecek ve satış yapmaya herhangi bir engel olmaması halinde harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek.

Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek ve satış gerçekleştirilmiş olacak.

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Bakan Tunç müjdeyi vermişti! Uygulama yarın devreye giriyor
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