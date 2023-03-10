Bakan Yanık’ta Pınar Gültekin davasıyla ilgili açıklama

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar vermişti. İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usulden inceledi. İstinaf Mahkemesi'nde görülecek davaya katılma talebinde bulunan veya katılma talebi reddedilen dilekçeleri değerlendirilerek dosyaya eklenmesi istenmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Avcı hakkında verilen kararda hukuka aykırı hususların olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine ve duruşma işlemlerine başlanmasına karar vermişti. İstinafa taşınan davanın ilk duruşmasında savcı mütalaa vermişti. Savcı, Cemal Metin Avcı hakkında haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AVCI'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülecek duruşma saat 11:00'da başladı. Sanık Avcı duruşmada son savunmasını yaptı. Mahkeme, sanık Avcı'ya uygulanan hâksiz tahrik indirimini kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ise suç delilerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ŞİDDETLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin davasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yanık, "Pınar Gültekin kızımızın katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyor, kimden ve nereden gelirse gelsin reddediyoruz. Şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 13'üncü duruşmada, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış ve haksız tahrik indirimi uygulamıştı. Mahkeme ayrıca cinayete iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı'nın kardeşi Mercan Avcı'nın beraatine karar vermişti.