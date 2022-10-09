Bakan Yanık’tan HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt: “Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin!”

"YALANA NE GEREK VAR!"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gergerlioğlu'nun yalan söylediğini belirterek Gergerlioğlu'na tokat gibi bir yanıt verdi. Bakan Yanık, "Yalana ne gerek var! Bakanlığımız gerek hane ziyaretleriyle, gerek başvuru, gerekse de ihbar yöntemiyle bize ulaşan vakaları incelemekte ve ihtiyacı olan kişiye hızla gerekli sosyal hizmet ve sosyal yardımı yapmaktadır" dedi.