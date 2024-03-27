Bakan Yerlikaya açıkladı! Hatay’da Mahzen-21 operasyonu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalanırken 2 araca ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.