Bakan Yerlikaya’dan 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Yerlikaya, "Demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır, başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Anayasamızın 34'üncü maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi de işte bu hassasiyetlere yer vermiştir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul ile ilgili artı bir parantez açmak istiyorum. İstanbul medeniyetimizin baştacı, dünyanın 15'inci metropolü ve nüfusu 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan İstanbul aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir. İstanbul'da 40 ayrı güzergah belirlendi. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak." ifadelerini kullandı.