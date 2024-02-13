Bakan Yerlikaya’dan Antalya açıklaması! 989 vatandaşımız tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz Antalya'ya intikal etti. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.



3 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Yerlikaya ayrıca "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 3 ilimizde: Antalya, Burdur ve Isparta; turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını anbean takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.